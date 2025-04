Penn Badgley: Tod von "Gossip Girl"-Kollegin Michelle Trachtenberg ist "surreal"

Knapp zwei Monate nach dem plötzlichen Tod der US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg war Mitte April die Todesursache bekannt geworden. Nach Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin starb Trachtenberg an Komplikationen durch Diabetes mellitus. Die Behörde sprach von einem natürlichen Tod. Die 39-Jährige war am 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden.