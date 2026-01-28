Paris Hilton will "Stimme nutzen, um etwas zu bewirken"

US-Unternehmerin Paris Hilton gibt in ihrem neuen Dokumentarfilm "Infinite Icon: A Visual Memoir" sehr persönliche Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Musik habe ihr über viele schmerzhafte Erfahrungen hinweggeholfen, erzählt die 44-Jährige im dpa-Interview. Vor allem als Teenager habe sie viele Traumata durchgemacht. In der Doku berichtet sie teils unter Tränen über Missbrauchserfahrungen als Schülerin in einer privaten Jugendeinrichtung im US-Staat Utah.

Sie sei nun sehr stolz auf ihre Rolle als Aktivistin und auf ihre Lobbyarbeit, um Kinder zu schützen. "Ich möchte meine Stimme nutzen, um etwas zu bewirken", betont Hilton. Die zweifache Mutter macht sich unter anderem in Washington für strengere Regeln im Kampf gegen Missbrauch in Jugendeinrichtungen stark.