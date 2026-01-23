Persönliche Worte: Paris Hilton kämpft für Opfer von Deepfake-Pornografie

Mit sehr persönlichen Worten hat US-Realitystar Paris Hilton in Washington für einen Gesetzesentwurf geworben, der Opfern von KI-generierter Pornografie mehr rechtlichen Schutz geben soll. Kein Skandal, sondern Missbrauch Die 44-Jährige sprach dabei mit dunkler Sonnenbrille und bewegter Stimme über ihre eigene Erfahrung mit der Verbreitung intimer Bilder. Anfang der 2000er Jahre hatten Aufnahmen Hiltons beim Sex mit ihrem damaligen Freund international für Aufsehen gesorgt. "Als ich 19 Jahre alt war, wurde ein privates, intimes Video von mir ohne meine Zustimmung mit der ganzen Welt geteilt", sagte Hilton während einer Pressekonferenz vor dem US-Kongress. "Die Leute nannten es einen Skandal. Das war es nicht. Es war Missbrauch."

Anlaufstellen und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112 Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15 Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555

Damals habe es keine Gesetze gegeben, um sie zu schützen. Es habe nicht einmal Worte für das gegeben, was ihr angetan worden sei. "Das Internet war noch neu, ebenso wie die Grausamkeit, die damit einherging." Es sei eine schwierige, einsame Zeit gewesen, schilderte Hilton. "Sie beschimpften mich. Sie lachten und machten mich zum Gespött. Sie verkauften mein Leid für Klicks und sagten mir dann, ich solle still sein, weitermachen und sogar dankbar für die Aufmerksamkeit sein."