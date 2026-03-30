Papa Arnies Ebenbild: Joseph Baena gewinnt Bodybuilding-Contest

"Mission Accomplished!" - also "Mission erfüllt", schreibt Joseph Baena, Schauspieler, Bodybuilder und Sohn des österreichischen Schauspielers Arnold Schwarzenegger, auf Instagram zu einer Reihe an Fotos, die ihn in Badehose in athletischen Posen zeigen (hier zu sehen). Der 28-Jährige gewann demnach bei einem Bodybuilding-Contest im US-Bundesstaat Colorado in mehreren Disziplinen den ersten Platz.

Die Disziplin schaut sich Baena von seinem Vater ab. "Das Wichtigste, was mein Vater mir immer beigebracht hat, war: Mach die Wiederholungen", sagte er 2023 in München. Auffällig: die große Ähnlichkeit von Vater und Sohn. Diese Sorgfalt lege Baena auch bei seiner größten Leidenschaft, der Schauspielerei, an den Tag: "Wenn ich ans Set komme, bin ich vorbereitet, ich bin bereit zu arbeiten und ich habe meinen Text im Kopf, egal was passiert." Abschluss in Betriebswirtschaftslehre Joseph, der einen Uniabschluss in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche hat, ist der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger und stammt aus einer Affäre des "Terminator"-Stars mit Mildred Baena. Sie war die Haushälterin von Arnie und seiner damaligen Frau Maria Shriver. Das Ex-Paar hat vier gemeinsame Kinder.