Panne bei US-Visum: Musikerin FKA Twigs "am Boden zerstört"

Musikerin FKA Twigs (37) verschiebt mehrere Konzerte in Nordamerika.

Ihr sei mitgeteilt worden, dass die Produktion nicht rechtzeitig die richtigen Unterlagen für die Visa ausgefüllt habe, um in die USA reisen und dort auftreten zu können, sagte die britische Künstlerin in einem Video, das bei Tiktok, Instagram und auf X veröffentlicht wurde.

Auftritte in New York, Chicago und folglich auch im kanadischen Toronto müssten abgesagt werden. "Ich bin am Boden zerstört, um ehrlich mit euch zu sein."