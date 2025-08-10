Anderson und Neeson: Das sagt der "Nackte Kanone"-Regisseur zur Romanze

"Baywatch"-Ikone Pamela Anderson und Hollywood-Star Liam Neeson brachten die Slapstick-Komödie "Die nackte Kanone" zurück ins Kino und verbrachten dafür viel gemeinsame Zeit vor der Kamera. Dass die Chemie zwischen ihnen für den Dreh stimmte, sei ihm schnell aufgefallen, sagte Neeson im Juli der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich glaube, wir hatten definitiv eine Chemie. Ich hatte Pamela zuvor noch nie getroffen und sie mich auch nicht. Ich möchte nicht unbedingt Worte wie 'sofort' verwenden, aber es war sofort da", erzählte der "Taken"-Schauspieler über die Stimmung am Set. "Wir hatten einfach das Gefühl, dass da etwas zwischen uns war, und wir haben darauf vertraut."

Bei gemeinsamen Auftritten zeigen sich Anderson und Neeson stets vertraut, wie auf Fotos zu erkennen ist. Darum interessiert sich inzwischen die ganze Welt für den Beziehungsstatus der Schauspieler: Sind sie inzwischen ein Paar? "Kleine freche Flirts" Im Interview mit dem Onlineportal Entertainment Weekly sagt der "Nackte Kanone"-Regisseur Akiva Schaffer auf die vermeintliche Romanze angesprochen, er habe "auf jeden Fall gehofft", dass die beiden ihre Verbundenheit auf der Pressetour zum Film öffentlich machen. "Ich habe es mir für sie gewünscht und ich glaube, anderen ging es da ähnlich." Außerdem schade die Berichterstattung nicht. "Ich bin sicher, dass sie damit ein anderes Publikum erreicht haben, als wir es mit unserem Zeug erreicht hätten. Dass sie kleine freche Flirts haben – warum nicht?"

Kürzlich bestätigte eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-People-Magazin: "Es ist eine aufkeimende Romanze im Anfangsstadium. Es ist etwas Ernstes, und es ist klar, dass sie ineinander verknallt sind." Die beiden Schauspielstars "genießen derzeit die Gesellschaft des anderen", so der Insider. Neeson: "In Pamela bin ich zunächst einmal wahnsinnig verliebt" Bereits im Oktober habe Neeson gegenüber People nur lobende Worte über Anderson verloren. "In Pamela bin ich zunächst einmal wahnsinnig verliebt. Es ist einfach fantastisch, mit ihr zu arbeiten", so Neeson. "Ich kann ihr nicht genug Komplimente machen, um ehrlich zu sein (...). Sie ist lustig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten." Anderson habe angemerkt, dass Neeson "der perfekte Gentleman" sei und er "das Beste aus einem herausholt ... mit Respekt, Freundlichkeit und großer Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten".