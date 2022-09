Palina Rojinski verlobt: "Es öffnet ganz neue unbekannte Sphären"

Die TV-Moderatorin Palina Rojinski erfreut sich an ihrer Verlobung. Wie die Hochzeit aussehen soll, ist offenbar noch nicht geklärt. "Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich schwanke zwischen klein und groß. Wir haben uns da noch nicht final entschieden", sagte die 37-Jährige dem deutschen Magazin Bunte. Die Verlobung sei kein Muss gewesen, "aber es öffnet noch mal ganz neue unbekannte Sphären". Wann sie und ihr Partner vor den Traualtar treten, sei unklar. "Wir haben alle gemerkt, dass man das Leben nicht mehr so gut planen kann, sondern es einfach passiert. Man kann sich ausrichten und hoffen, dass gewisse Wünsche in Erfüllung gehen."