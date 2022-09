Palast veröffentlicht ungewöhnliches Foto von Queen Elizabeth

Der neue König Charles hatte sich in seiner ersten Rede als Monarch dieser Worte bedient. "Und liebste Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa beginnst, will ich nur eines sagen: Danke. Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und für all die Nationen, denen du so fleißig gedient hast in all den Jahren", sagte er zuvor. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.

