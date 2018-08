Casey Affleck: Erstes Interview nach Missbrauchsvorwürfen

Casey, der die Anschuldigungen stets zurückwieß meinte 2010 gegenüber Variety noch: "Die Leute sagen, was immer sie wollen". In einem aktuellen Interview mit Associated Press nimmt der " Manchester by the Sea"-Star nun einen weit zerknirschteren Ton an und bestätigt, "eine unprofessionelle Umgebung" am Set geschaffen zu haben, während er an der legendären Joaquin Phoenix Mockumentary arbeitete. Zwar sei er "nicht mit allem einverstanden, so wie ich beschrieben wurde und mit den Dingen, die über mich gesagt wurden," gesteht aber doch gewisse Fehler ein.

Zwischen Defensive und reiferem Standpunkt

"In den letzten Jahren habe ich diesem Gespräch, diesem öffentlichen Gespräch viel zugehört und viel gelernt", meint Affleck und schreibt #MeToo seine plötzliche Selbstreflexion zu. "Ich bewegte mich irgendwie von einem Ort der Defensive zu einem reiferen Standpunkt und versuchte, meine eigene Schuld zu finden. Und als ich das gemacht habe, habe ich entdeckt, dass es viel zu lernen gibt," so der Oscarpreisträger.