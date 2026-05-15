Oscar-Preisträgerin Hilary Swank hinterfragt wegen ihren Zwillingen viele Dinge

Oscar-Preisträgerin Hilary Swank ("Boys Don't Cry", "Million Dollar Baby") kommt wegen ihrer Zwillinge ins Philosophieren. "Ich finde es toll, ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Welt entdecken, und mir wird immer wieder bewusst, dass sie noch keinerlei Vorwissen haben", sagte die 51-Jährige, die vor drei Jahren Mutter wurde, dem US-Magazin People. Sie ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet. Im Herbst 2022 gab sie bekannt, dass sie Zwillinge erwarten.