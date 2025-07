Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde macht letzte Nachricht des Rockers öffentlich

"Ozzy ist ein Komiker, die Gags hören bei ihm nie auf", verriet Osbournes Gitarrist Zakk Wylde im Jahr 2018 der Deutschen Presse-Agentur. "Man ist keine zehn Minuten mit ihm zusammen und schon liegt man am Boden und heult vor Lachen. Vor allem nimmt er sich selbst die ganze Zeit auf die Schippe." Wylde spielte von 1988 bis 2007 in Osbournes Band. Seine Ehefrau Sharon nannte er "Mama".

Im Interview mit guitarworld.com sprach Wylde über seine Beziehung zu Osbourne und erzählte dabei auch, dass er kurz nach dessen letzter Show das letzte Mal von ihm gehört habe. Von seinen Fans konnte sich der Godfather of Heavy Metal noch ordentlich verabschieden: Bei einem Open Air unter dem Titel "Back to the Beginning" am 5. Juli im Villa Park in Birmingham trat er solo und zum ersten Mal nach 20 Jahren mit der kompletten Originalbesetzung von Black Sabbath auf.

"Ich dachte, wir würden ihn später wiedersehen"

Es war ein Abschied für immer - was auch Wylde nicht kommen sah. "Die ganze Welt war in der Garderobe hinter der Bühne, und ich wollte ihm einfach eine Pause gönnen. Ich dachte, wir würden ihn später wiedersehen - am nächsten Tag oder so. Aber nein. Die letzte Textnachricht, die ich von Oz bekam, lautete: 'Zakky, tut mir leid, es war wie ein Irrenhaus da hinten. Ich habe dich nicht gesehen.' Er meinte: 'Danke für alles.' Wir haben nur ein bisschen geredet, uns gesagt: 'Ich liebe dich, Kumpel.' Das war's."

Osbourne war vor rund eineinhalb Wochen im Alter von 76 Jahren gestorben. Tausende Menschen hatten am Mittwoch seiner Heimatstadt Birmingham gemeinsam mit der tief bewegten Familie Abschied von der Musik-Legende genommen. Vor der Beisetzung im Kreise der Familie wurde der Sarg mit Osbournes Leichnam durch die Stadt gefahren. Auf der "Black-Sabbath-Brücke", benannt nach Osbournes Band, stieg seine Witwe Sharon Osbourne gestützt von ihren Kindern aus dem Auto. Mit Tränen in den Augen legte sie Blumen nieder - dort, wo in den vergangenen Tagen etliche Fans ihrer Ikone gedacht hatten.