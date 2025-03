Ornella Muti: Die Diva, die auf James Bond verzichtete, feierte 70. Geburtstag

Geboren als Francesca Romana Rivelli in Rom wurde sie mit 14 von Regisseur Damiano Damiani (gestorben 2013) entdeckt und für den Film „La moglie più bella“ engagiert. Eigentlich hat ihre ältere Schwester Claudia (74) dafür vorgesprochen. Damiani war es auch, der ihr den Künstlernamen Ornella Muti verpasste.

"Man kann nicht etwas spielen, das man nicht ist. Es ist beunruhigend für den Geist, wenn man nicht dem Lauf des Lebens folgt. Wahrscheinlich werden Menschen eines Tages nie mehr sterben, aber bis dahin sollte man sich entspannen“, so Ornella Muti (70) übers Älterwerden gegenüber der Schweizer Illustrierten.

Hartnäckig hielten sich damals Gerüchte über eine Affäre des Sängers mit der schönen Schauspielerin. Und Muti bestätigte das 2014: „Ich hatte was mit Adriano Celentano“, sagte sie der Zeitung "Il Fatto Quotidiano".

In „Der gezähmte Widerspenstige“ und „Gib dem Affen Zucker“, den zwei Komödien mit Adriano Celentano (87), bewies sie ihr komisches Talent.

1981 sollte sie die weibliche Hauptrolle für „In tödlicher Mission“ an der Seite von Roger Moore (gestorben 2017) spielen, doch sie lehnte ab, weil ihr Kostümbildner Wayne Finkelman (gestorben 1994) nicht engagiert wurde.

„Für mich zählt das nicht, dass ich der Ersatz bin. Dank Lindsey Vonn darf ich hier sein“, sagte die Schauspielerin damals bei der Pressekonferenz.

Da enthüllte sie auch ihre guten Deutschkenntnisse, die sie von ihrer deutschbaltischen Mutter, der Bildhauerin Ilse Renate Krause (gestorben 2020) gelernt hatte.

Mittlerweile lebt Ornella Muti in einem kleinen Ort im Piemont, in einem ehemaligen Kloster, mit ihrer Tochter Naike und den Enkelkindern.

Mann hat sie keinen an ihrer Seite. „Ich bin Single, und das ist besser so. Es reicht mir, super beschäftigt zu sein, mit Arbeit, Kindern, Enkeln. Heute müsste ich einen wirklich besonderen Mann finden, um auf meine Freiheit zu verzichten. Einen Partner, der akzeptieren kann, dass ich mein Leben im Dienste meiner großen, anstrengenden, aber wunderbaren Familie lebe. Und wenn er nicht kommt, macht das nichts. Ich bin schon so sehr glücklich, mir fehlt nichts“, sagte sie im November 2024 der Zeitung "Il Messaggero".

Ihr Schönheitsgeheimnis sei guter Schlaf und der Verzicht auf Alkohol. „Leider rauche ich, das ist mein Laster. Ich denke, dass innere Ruhe ein Schlüssel ist. (...) Eine positive Einstellung und Zufriedenheit spiegeln sich in unserem Äußeren wider“, so Muti zur "Schweizer Illustrierten".