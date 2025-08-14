Nur wenige Tage am Leben: Olympia-Sportler trauert um Baby-Zwillinge
2024 trat der deutsche Badmintonspieler Marvin Seidel mit Mark Lamsfuß bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an. Aufgrund einer Knieverletzung von Lamsfuß beendete das Duo die Teilnahme vor dem zweiten Match.
Marvin Seidel: Zwillinge waren nur wenige Tage am Leben
Nun haben der 29-Jährige und seine Familie einen schweren Verlust erlitten. Die beiden Babys des Sportlers und seiner Frau Katrin sind verstorben. Seidel machte die traurige Nachricht auf Instagram publik. In einem rührenden Posting trauert er um seine Zwillinge, die nur wenige Tage alt geworden sind.
Seidel und seine Frau hatten die Schwangerschaft erst Anfang Juni bekannt gegeben. Jetzt teilte der Badminton-Spieler der Öffentlichkeit mit: "Unsere Zwillinge Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, brachten uns aber mehr Liebe, als wir je für möglich gehalten hätten. Wir trauern zutiefst, werden aber immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten."
Die Kinder waren am 1. August zur Welt gekommen. Lediglich vier Tage nach der Geburt, am 5. August, mussten sich die Eltern für immer verabschieden. Wie aus dem Posting hervorgeht, wurden sie am Alten Friedhof in Sankt Ingbert, Deutschland, beerdigt.
