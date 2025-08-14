2024 trat der deutsche Badmintonspieler Marvin Seidel mit Mark Lamsfuß bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an. Aufgrund einer Knieverletzung von Lamsfuß beendete das Duo die Teilnahme vor dem zweiten Match.

Marvin Seidel: Zwillinge waren nur wenige Tage am Leben

Nun haben der 29-Jährige und seine Familie einen schweren Verlust erlitten. Die beiden Babys des Sportlers und seiner Frau Katrin sind verstorben. Seidel machte die traurige Nachricht auf Instagram publik. In einem rührenden Posting trauert er um seine Zwillinge, die nur wenige Tage alt geworden sind.