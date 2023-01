Olivia Colman stibitze heimlich besonderen Gegenstand vom "The Crown"-Set

"An meinem ersten Tag bei 'The Crown' lag ein Kuvert auf dem Schreibtisch. Darauf stand geschrieben: 'An Ihre Majestät, die Queen' und mein Gesicht war auf einer Briefmarke", so Colman in der Show von Talkmaster Graham Norton. Ein Crewmitglied habe sie damals in ihrem eigentlich verbotenen Vorhaben, sie mitzunehmen, unterstützt. "Es war eine nette Person aus der Requisite, die sagte: 'Ich darf das eigentlich nicht tun, aber hier, nimm es'", so die Schauspielerin.