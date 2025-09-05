Offener Brief: Foreigner bewirbt sich als Taylor Swifts Hochzeitsband

Die britisch-amerikanische Rockband Foreigner ("Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You") hat angeboten, auf der Hochzeit von Pop-Superstar Taylor Swift ("Shake It Off") und American-Football-Profi Travis Kelce zu spielen. Die Gruppe wandte sich mit einem offenen Brief bei Instagram an das Promi-Paar.

Offener Brief an Swift und Kelce

"Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist", hieß es in Anspielung auf den berühmten Foreigner-Hit "I Want To Know What Love Is". "Wir haben 40 Jahre gebraucht, um es herauszufinden ... und jetzt wisst ihr es auch. Bitte betrachtet dies als unser offizielles Angebot, eure Hochzeitsband zu sein."