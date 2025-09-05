So liebevoll denkt Netrebkos Ex-Mann Eyvazov an ihren Sohn Tiago

Sie galten als das Traumpaar der Opernwelt, doch 2024 haben sich Anna Netrebko und Yusif Eyvazov getrennt. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", hieß es damals.

"Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago (Anmerk.: Netrebkos Sohn aus der Beziehung mit Erwin Schrott)." Und genau das scheint wirklich der Fall zu sein, denn Eyvazov gratulierte jetzt Tiago mit besonders liebevollen Worten zu dessen 17. Geburtstag. "Ich liebe dich so sehr und ich werde die Liebe, die du in mein Leben gebracht hast, nie vergessen", postete er da auf Instagram.

Er bezeichnet ihn als einen "sensiblen, intelligenten und sehr freundlichen Menschen". Auch Mama Anna gratuliert ihrem Sohn.