Österreicher-Tag in L. A. mit Rabl-Stadlers Familientreff

Dabei kam es auch zum Familientreffen zwischen Rabl-Stadler (69) und ihrer Halbschwester Gabriela Bacher (57), die als Filmproduzentin in L. A. und in Berlin lebt. Bacher hat eben erst eine Henry-James-Verfilmung mit Vanessa Redgrave („Asperns Nachlass“) fertiggestellt sowie einen Film mit Keanu Reeves (namens „Sibirien“). Rabl-Stadler hatte von der Existenz ihrer Halbschwester (der gemeinsame Vater war Gerd Bacher) überhaupt erst erfahren, als sie 21 Jahre alt war. „Wir haben uns aber umso schneller lieben gelernt“, sagen die beiden heute.

Apropos Familientreffen: Auch ein Großteil der in Kaliforniens Metropole lebenden Schoenberg-Familie stieß auf Salzburg an, etwa Komponisten-Sohn Larry Schoenberg und Arnold Schoenbergs Enkel Randy Schoenberg, bekannt vom Fall um Maria Altmann und die Rückgabe von fünf Klimt-Gemälden. Der in Wien lebende amerikanische Tenor Norman Reinhardt, der in Salzburg neben Cecilia Bartoli der Tony in der „West Side Story“ war, reiste extra an und sang für die Ehrengäste wie Starkoch Wolfgang Puck, Regisseur Robert Dornhelm oder die Ex-US-Botschafterinnen in Wien, Susan McCaw und Alexa Wesner. Großer „Österreicher-Tag“ also in L. A. – natürlich mit Sachertorte.