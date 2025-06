Not-Operation rettete Sängerin Mandy Capristo das Leben

Vor einigen Tagen habe sie "abrupt einen Stopp einlegen" müssen, da sie notoperiert werden musste. "Ich habe in diesem Moment nicht realisiert, dass mein Leben am seidenen Faden hing. Und ich finde kaum Worte dafür, wie dankbar ich bin, dass ich euch heute diese Zeilen schreiben darf", so Capristo. Weitere Details nennt sie nicht. "Ich bin jetzt erst einmal gezwungen, meinem Körper Ruhe zu geben." Inzwischen habe sie das Spital wieder verlassen dürfen.