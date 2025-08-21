"Nip/Tuck"-Star Dylan Walsh und Familie in verheerenden Unfall verwickelt

Demnach sei der Schauspieler zusammen mit vier weiteren Passagieren in einem Ford Explorer gesessen, als das Auto gegen zwei Strommasten prallte. Das Fahrzeug soll abrupt von der Fahrspur abgedriftet und gegen den ersten Mast geprallt sein, teilte die Polizei von Rumson, New Jersey, TMZ mit. Das Auto fuhr weiter und stieß schließlich mit einem weiteren Strommast zusammen.

Dylan Walsh , bekannt aus der Serie "Nip/Tuck" , und seine Familie waren am Wochenende in einen verheerenden Autounfall verwickelt, berichtet das US-Portal TMZ.

Der Unfall habe sich am Samstagnachmittag ereignet.

Zwei Fahrzeuginsassen ins Spital eingeliefert

Laut der lokalen Zeitung Rumson Patch waren infolge des Unfalls acht Anwohner zwischenzeitlich vom Stromnetz getrennt. Zwei Insassen des Wagens sollen mit Schmerzen ins Spital gebracht worden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, wer die beiden Patienten waren und wer den Wagen fuhr.

Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen, dass die Kollision erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront verursachte. Auch der Kofferraum des Fahrzeugs wies eine große Delle auf. Beide Airbags in den Vordersitzen wurden ausgelöst.

Inzwischen gab ein Vertreter des "Nip/Tuck"-Darstellers ein Update. "Am Wochenende waren Dylan Walsh und seine Familie in Rumson in einen Autounfall verwickelt", bestätigte der Sprecher des Serienstars. "Glücklicherweise sind alle wohlauf und inzwischen wieder zu Hause. Die Familie ist zutiefst dankbar für das schnelle Eingreifen der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von Rumson sowie für die Betreuung durch das Personal des Riverview Medical Center."