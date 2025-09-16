In der Krise: Nina Dobrev nach Trennung von Shaun White "am Boden zerstört"

Das (Ex-)Paar hatte sich im Oktober 2024 verlobt. Glaubt man Medienberichten, wird es aber nicht zu einer Hochzeit kommen. Über Dobrev heißt es, das angebliche Liebes-Aus würde ihr enorm zusetzen.

Ihre Verlobung hat nicht einmal ein Jahr gehalten. Berichten zufolge sollen sich "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev und Snowboarder Shaun White getrennt haben.

Nina Dobrev nach Trennung am Boden zerstört

"Nina ist am Boden zerstört", erzähl eine Quelle dem Promiportal Us Weekly. "Sie hatten endlich mit der Hochzeitsplanung begonnen, und alles war in Bewegung."

Der Insider merkte an, dass die unerwartete Trennung "noch sehr frisch" sei. Dobrev würde von ihren engsten Freundinnen unterstützt, die sich um sie kümmern würden.

Offiziell bestätigt wurde das Beziehungs-Aus bisher nicht. Aus dem Umfeld des Paares heißt es aber, die Trennung sei eine einvernehmliche Entscheidung gewesen. Eine Dobrev und White nahestehende Quelle flüsterte dem People-Magazin Details zu dem Entschluss: "Es war eine gemeinsame Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist, aber sie wurde aus Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen." Ein genauer Trennungsgrund wurde nicht genannt.

Nina Dobrev heizte die Gerüchte persönlich an, als sie den Instagram-Post ihrer Verlobung, der an oberster Stelle ihrer offiziellen Seite angepinnt war, entfernte. Außerdem wurde die Schauspielerin bei einem Auftritt beim Toronto International Film Festival kürzlich ohne ihren Verlobungsring gesehen.