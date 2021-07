Niederländisches Königspaar kommt heute nach Berlin

Das niederländische Königspaar wird am Montag zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet. Drei Tage bleiben Willem-Alexander (54) und Máxima (50) in der deutschen Hauptstadt. Dort wollen sie diverse Institutionen der Kultur und der Wissenschaft besuchen. Aber auch politische Gespräche auf höchster Ebene stehen auf ihrem Programm, unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel.