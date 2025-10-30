Nicole Scherzinger: Offene Worte über ihre Co-Abhängigkeit in Beziehungen

US-Sängerin Nicole Scherzinger glaubt nach eigenen Worten, dass ihre frühe Karriere ihrem Beziehungsleben geschadet haben könnte. "Wenn man so jung ist, merkt man es in dem Moment nicht, aber einem wird diese Zeit des Erwachsenwerdens genommen", sagte die 47-Jährige dem US-Magazin Variety. Scherzinger wurde mit Mitte 20 als Frontsängerin der Pussycat Dolls weltbekannt.

Scherzinger über co-abhängige, bedürftige Beziehungen

"Ich frage mich das bei Britney Spears", sinnierte Scherzinger weiter. Der "Baby One More Time"-Sängerin sei die Zeit zum Erwachsenwerden gestohlen worden. Vielleicht "verkümmere" dabei ein Teil von einem, sagte Scherzinger. Mit Blick auf Spears sagte sie weiter: "Sie ist auf jeden Fall in sehr co-abhängige, bedürftige Beziehungen geraten – und ich auch." Auch habe sie in ihren Beziehungen einst Gefühle der Verzweiflung erlebt.