Nicole Kidman: Ungewöhnlicher Deal könnte "Rekorde brechen"

"Ich schreibe viel auf. Ich mache es heimlich – eine Schreibsession um 3 Uhr morgens", erzählte sie bei der Entgegennahme des Women in Motion Awards. "Ich wache auf und schreibe etwas auf, sei es ein Traum oder etwas, das mir gerade durch den Kopf geht."

Die frühen Morgenstunden seien "ein sehr guter Zeitpunkt für Dinge, weil man sich in einem Zustand befindet, der etwas von der Realität entfernt ist. Träume und Psyche sind sehr präsent und präsent."

Womit die gebürtige Australierin wohl nicht gerechnet hat: Binnen weniger Stunden nach dem Eingeständnis wurde Nicole Kidmans Team Berichten zufolge mit Angeboten von Verlagen aus aller Welt überflutet, welche sich die Rechte an ihren Tagebüchern sichern wollen. Es wird angenommen, dass der Schauspielerin für einen Buch-Vertrag auch ziemlich saftige Geldsummen angeboten werden.

Verlagen würden regelrecht, "die um die Rechte betteln".

Tagebuch-Veröffentlichung könnte 120-Millionen-Dollar-Marke brechen

"Die Rechte an Nicoles Tagebuch, ihren Gedanken, Überlegungen und vor allem ihren Träumen würden Rekorde brechen", sagte ein Insider dem Magazin Woman's Day. "Niemand hätte gedacht, dass dieses Buch jemals erscheinen würde, weil Nicole immer dagegen war. Die Tatsache, dass sie bereits über Unmengen an Material verfügt, hat die Gemüter erhitzt."

Die Quelle geht davon aus, dass die interessierten Verlage Kidman ihre attraktivsten Angebote unterbreiten würden. "Jeder will ein Stück davon, und die Summe wird locker die 120-Millionen-Dollar-Marke erreichen", so die Quelle. "Nicole ist seit Jahrzehnten ein Ziel der Verlage. Jetzt wird sie einen weltweiten Bieterkrieg um etwas auslösen, an dessen Verkauf sie noch nicht einmal gedacht hat."

Ob für Nicole Kidman eine Vermarktung ihrer privaten Tagebucheinträge infrage kommt, wird sich aber erst zeigen.