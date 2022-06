Nicole Kidman teilt ungesehenes Hochzeitsfoto

Wie die Zeit vergeht: Seit 16 Jahren ist Nicole Kidman nun schon mit Country-Star Keith Urban verheiratet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun anlässlich ihres 16. Hochzeitstages ein bisher ungesehenes Hochzeitsfoto mit ihren Fans.

Nicole Kidman feiert Hochzeitstag

Die 55-J√§hrige ver√∂ffentlichte einen alten Schnappschuss, der am Tag ihrer Hochzeit mit Urban am 25. Juni im Jahr 2006 entstanden ist. Darauf zu sehen ist, wie Braut und Br√§utigam gemeinsam eine Kerze anz√ľnden.

Kidman, die in der Vergangenheit auch mit Hollywoodstar Tom Cruise verheiratet war, trug am Tag ihres Jawortes mit Urban ein wei√ües Hochzeitskleid mit Schleier. Urban gl√§nzte mit Anzug und Krawatte. Nicht zu √ľbersehen ist auf dem Foto, wie gl√ľcklich das Paar an seinem Hochzeitstag gewesen sein muss.

"Ich erinnere mich daran, als ob es gestern gewesen w√§re. F√ľr immer", schrieb Kidman unter das Bild, w√§hrend Fans dem Paar zum langj√§hrigen Ehe-Gl√ľck gratulierten.