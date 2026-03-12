Nicole Kidman sprach über Trennung: 2025 war "nicht ihr Jahr"

Nach der Trennung von Country-Musiker Keith Urban hat sich Schauspielerin Nicole Kidman eigenen Worten zufolge im vergangenen Jahr zeitweise zurückgezogen. 2025 sei nicht ihr Jahr gewesen, sagte die 58-Jährige dem Branchenmagazin Variety. "Ich hatte andere Dinge im Kopf. Ich war in mich gekehrt." Nun gehe es ihr gut, sagte die Oscar-Preisträgerin. "Ich bewege mich stets auf das Gute zu."

Sie sei dankbar für ihre Familie und dafür, dass sie sie zusammenhalten und nach vorn blicken könne. Kidman betonte: "Wir sind eine Familie und das werden wir auch weiterhin bleiben." Weitere Einzelheiten wolle sie aus Respekt nicht besprechen. Medienberichten zufolge wurde die Scheidung im Jänner vollzogen. Aus der rund 19-jährigen Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Spannende Projekte geplant

Beruflich steht für Kidman ein arbeitsreiches Jahr an. Im März startete die Serie "Scarpetta" von Prime Video, für den Herbst ist die Fortsetzung des Films "Practical Magic" ("Zauberhafte Schwestern") geplant, in der Kidman erneut mit Sandra Bullock auftritt. Für das Projekt sei es ihr wichtig gewesen, eine Regisseurin zu verpflichten. Es sei "sehr schön, in dieser Arbeit einen Sinn gefunden zu haben und kulturell etwas bewegen zu können", sagte Kidman. Durch ihre Beteiligung an Projekten hoffe sie, Regisseurinnen und Autorinnen mehr Chancen zu verschaffen.