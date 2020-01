Nicki Minaj: Bruder zu 25 Jahren Haft verurteilt

Jelani Maraj, älterer Bruder von US-Rapperin Nicki Minaj (37), wurde am Montag von einem Gericht auf Long Island, New York, zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll sich seit 2015 wiederholt an seiner damals elfjährigen Stieftochter vergangen haben. Richter Robert McDonald erklärte während der Urteilsverkündung, dass der Verurteilte seiner Ansicht nach "dieses Kind zerstört habe", wie Page Six und New York Post berichten.