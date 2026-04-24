"Nicht fair": Wofür Kate Hudson Halbbruder Wyatt Russell beneidet

US-Schauspielerin Kate Hudson wünscht sich ein gemeinsames Filmprojekt mit ihrer Mutter Goldie Hawn. "Ich denke ständig darüber nach", sagte die 47-Jährige in der Talkshow "Live with Kelly and Mark". Wann immer sie ihren Halbbruder Wyatt Russell und dessen Vater Kurt Russell bei Presseterminen sehe, denke sie sich: "Das ist einfach nicht fair. Warum dürft ihr das machen?", schilderte Hudson.

Kurt und Wyatt Russell standen bereits für mehrere Projekte gemeinsam vor der Kamera. Im Februar erschien die zweite Staffel ihrer gemeinsamen Serie "Monarch: Legacy of Monsters" bei Apple TV+. Auch Hudson würde sehr gerne mit ihrer Mutter Goldie Hawn zusammenarbeiten, wie sie sagte. "Es muss einfach perfekt passen", betonte sie mit Blick auf ein Film- oder Serienprojekt. Sie denke auch darüber nach, selbst ein Drehbuch für sich und ihre Mutter zu schreiben.