Neujahrsvorsätze: 6 Stars ohne Social Media und ihre guten Gründe

Sandra Bullock

Sandra Bullock hat eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Films, in dem sie mitwirkte, keine Accounts bei Instagram und Co. In "Das Netz" (1995) stößt sie als Computer-Spezialistin durch Zufall auf die Machenschaften von kriminellen Hackern und gerät dabei selbst in Gefahr. Sie habe damals echte Hacker kennengelernt, sagte die Schauspielerin erst kürzlich Bullock in einem Interview - und deshalb "viel gelernt".