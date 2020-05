Neuer Prozess um Sex-Film von Fischer

In München geht ein Prozess um ein heimlich aufgenommenes Video des Schauspielers Ottfried Fischer beim Liebesspiel mit Prostituierten am 18. Dezember in die vierte Runde. Wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und Nötigung angeklagt ist ein ehemaliger Reporter der "Bild"-Zeitung. Er hatte das Material gekauft. In der Folge gab Fischer nach Einschaltung seiner Agentin auf deren Rat dem Blatt ein Exklusiv-Interview.