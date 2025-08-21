Neuer James Bond? Warum Glen Powell denkt, dass er nicht der Richtige wäre
Noch ist offen, wer die begehrte Rolle als neuer James Bond übernimmt. Nachdem Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig den berühmten Geheimagenten in der populären Kinoreihe spielten, wird nun der siebente 007-Darsteller gesucht.
"Ich bin Texaner"
Der US-amerikanische Schauspieler Glen Powell sieht sich selbst nicht als Craigs Nachfolger. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter nannte er den Grund - seine Herkunft: "Ich bin Texaner. Ein Texaner sollte nicht James Bond spielen", so der 36-Jährige. "Nehmt einen authentischen Briten für diesen Job", so Powell. "Der gehört in diesen Anzug."
Spekulationen um Aaron Taylor-Johnson
Erst kürzlich hatte der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ("Bullet Train", "Nosferatu") Spekulationen um ein Engagement als neuer James-Bond-Darsteller neu entfacht. Seit langem gilt der 35-Jährige als heißer Kandidat für die begehrte Rolle als 007. Bei der Weltpremiere seines Films "28 Years Later" in London wurde Taylor-Johnson von einem Deadline-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: "Darüber darf ich nicht sprechen."
Fans sehen Indizien für 007-Zukunft
In sozialen Medien werteten Fans die knappe Aussage als weiteres Indiz dafür, dass Taylor-Johnson demnächst den berühmten Geheimagenten spielt. Vor einigen Wochen hatte für Aufsehen gesorgt, dass der Schauspieler als neuer Markenbotschafter von Omega vorgestellt wurde - der berühmten Uhrenmarke von James Bond. Einige Fans mutmaßten, das könne kein Zufall sein.
Der britische Autor, Produzent und Regisseur Steven Knight ("Tödliche Versprechen - Eastern Promises") schreibt jedenfalls das Drehbuch für den nächsten James-Bond-Film. Der 65-jährige Knight ist als Schöpfer von Erfolgsserien wie "Peaky Blinders" und "SAS Rogue Heroes" bekannt und schrieb Drehbücher für zahlreiche Filme, darunter "No Turning Back" und "Verschwörung". Er ist außerdem einer der Erfinder der Quizsendung "Wer wird Millionär?" ("Who Wants to Be a Millionaire?").
Zuvor war bereits verkündet worden, dass der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") die Regie beim nächsten 007-Abenteuer übernehmen wird. Das Produzentenduo Amy Pascal und David Heyman trägt die Verantwortung für den Neustart der Filmreihe, nachdem die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle abgegeben haben. Pascal ist für ihre Arbeit an den "Spider-Man"-Filmen bekannt. Heyman war unter anderem Produzent der erfolgreichen Harry-Potter-Reihe und ist auch bei der kommenden TV-Serie über den Zauberlehrling involviert.
Noch kein Starttermin
Ein Starttermin oder ein Zeitrahmen für die Produktion des nächsten James-Bond-Films wurde bisher nicht bekanntgegeben. Da Regisseur Villeneuve zunächst "Dune: Part Three" dreht, ist davon auszugehen, dass der Film frühestens 2027 in die Kinos kommt.
