Neuer James Bond? Warum Glen Powell denkt, dass er nicht der Richtige wäre

Noch ist offen, wer die begehrte Rolle als neuer James Bond übernimmt. Nachdem Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig den berühmten Geheimagenten in der populären Kinoreihe spielten, wird nun der siebente 007-Darsteller gesucht.

"Ich bin Texaner"

Der US-amerikanische Schauspieler Glen Powell sieht sich selbst nicht als Craigs Nachfolger. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter nannte er den Grund - seine Herkunft: "Ich bin Texaner. Ein Texaner sollte nicht James Bond spielen", so der 36-Jährige. "Nehmt einen authentischen Briten für diesen Job", so Powell. "Der gehört in diesen Anzug."

Spekulationen um Aaron Taylor-Johnson

Erst kürzlich hatte der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson ("Bullet Train", "Nosferatu") Spekulationen um ein Engagement als neuer James-Bond-Darsteller neu entfacht. Seit langem gilt der 35-Jährige als heißer Kandidat für die begehrte Rolle als 007. Bei der Weltpremiere seines Films "28 Years Later" in London wurde Taylor-Johnson von einem Deadline-Reporter gefragt, was sein nächstes Projekt sei. Seine Antwort: "Darüber darf ich nicht sprechen."

Fans sehen Indizien für 007-Zukunft

In sozialen Medien werteten Fans die knappe Aussage als weiteres Indiz dafür, dass Taylor-Johnson demnächst den berühmten Geheimagenten spielt. Vor einigen Wochen hatte für Aufsehen gesorgt, dass der Schauspieler als neuer Markenbotschafter von Omega vorgestellt wurde - der berühmten Uhrenmarke von James Bond. Einige Fans mutmaßten, das könne kein Zufall sein.