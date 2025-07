Neue Liebe? Jessica Alba nach Trennung im Urlaub mit diesem Schauspieler

Inzwischen ist bekannt, um wen es sich bei dem mysteriösen Urlaubsbegleiter handelte. TMZ hat den Mann, an dessen Seite Alba am Flughafen gesichtet wurde, als "Captain America"-Star Danny Ramirez identifiziert.

Nun sieht es ganz danach aus, als würde es in Jessica Albas Leben einen neuen Mann geben. Die Schauspielerin wurde am Wochenende mit einem männlichen Begleiter fotografiert. Das Duo soll von Cancún, Mexiko, nach Los Angeles gereist sein.

Die beiden Schauspieler hatten sich offenbar einen gemeinsamen Urlaub in Mexiko gegönnt. Am Flughafen gaben sich die beiden - wohl beabsichtigt - unauffällig. Warren und Alba waren inkognito in Normalo-Outfits unterwegs und trugen Baseballkappen, um ihre Gesichter zu verdecken. Die beiden verzichteten laut Page Six auf öffentliche Liebesbekundungen.

Zu der Art ihrer Beziehung - ob diese freundschaftlich ist oder amourös - haben sich die beiden bisher nicht geäußert. Der gemeinsame Auftritt heizt jedoch Gerüchte um eine heimliche Romanze an.