Neuanfang: Nadja "Naddel" Abd el Farrag krempelt Karriere um

Dieter Bohlens Ex-Freundin Nadja Abd el Farrag, für viele besser bekannt als "Naddel", versuchte sich schon in vielen Berufen. Bisher war die 56-Jährige nicht nur in mehreren Reality-Show-Formaten zu sehen, sondern unter anderem auch bereits Fernsehmoderatorin, Sängerin, DJane, Kellnerin und Mitarbeiterin in einem Beauty-Salon. Nun scheint sie einen neuen Karriere-Weg für sich gefunden zu haben.

Nadja "Naddel" Abd el Farrag: Neue Karriere

Wie die BILD berichtete, hat Nadja "Naddel" Abd el Farrag einen neuen Beruf für sich entdeckt. Die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin ging nämlich unter die Selbstständigen und arbeitet laut der deutschen Zeitung als professionelle Dekorateurin in Hamburg.