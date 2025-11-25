Spektakulärste Hochzeit des Jahres: Milliardärstochter heiratet im James-Bond-Palast
Es war die wohl opulenteste Hochzeit des Jahres 2025: Die indische Milliardärstochter Netra Mantena hat sich diese Woche mit dem Tech-Unternehmer Vamsi Gadiraju im Beisein von prominenten Gästen getraut.
Als Hochzeits-Setting diente ein Palast, der schon einmal in einem James-Bond-Film zu sehen war. Das Gebäude konnte man 1983 im 007-Film "Octopussy" bestaunen.
Mega-Hochzeit mit Stars wie Jennifer Lopez
Der Manak Chowk im Stadtpalast von Udaipur erwachte zum Leben, als die Gäste am das Brautpaar feierten. Die große Zeremonie am 23. November bildete den Abschluss einer extravaganten viertägigen Feier, welche Udaipur in einen Treffpunkt für globale Milliardäre, internationale Stars und hochrangige Würdenträger verwandelte.
Jennifer Lopez trat bei der Mega-Hochzeit auf und sorgte für musikalische Unterhaltung. Wie Videos zeigen, lieferte die Sängerin bei der Veranstaltung eine fulminante Bühnenshow der Extraklasse ab.
Im Vorfeld wurde berichtet, dass auch Justin Bieber bei der Hochzeitsfeier performen werde.
Laut Daily Mail waren unter anderem Donald Trump Jr. und jede Menge Bollywood-Stars bei der Feier zu Gast - darunter Ranveer Singh, Shahid Kapoor und Kriti Sanon.
Die Hochzeit selbst war vom Stil her eine majestätische Mischung aus Kultur, Luxus und moderner Eleganz. Vom Setting bis hin zur Deko strotzte alles bis ins kleinste Detail vor Opulenz. So hatte die spektakuläre Hochzeitstorte laut die Form eines Miniaturpalastes.
Wenn sich reich mit reich traut
Netra Mantena ist die Tochter des indischen Pharma-Moguls Rama Raju Mantena. Auch wenn er nicht auf der Forbes-Liste steht, ist Maneta ein Mann mit enormem Einfluss und Reichtum. 2017 spendete er der Tempel-Stiftung Tirumala Tirupati Devasthanam eine beeindruckende, 28 Kilogramm schwere Girlande aus 1008 Goldmünzen im Wert von rund 80 Millionen Rupien. Da wundert es nicht, dass für die Hochzeit seiner Tochter auch nicht das nötige Kleingeld fehlte.
Doch auch das Vermögen des Bräutigams kann sich sehen lassen. Vamsi Gadiraju ist Mitgründer und CTO von Superorder, einer Plattform, die Liefer- und Abholprozesse für Restaurantketten optimiert.
Mit einem geschätzten Unternehmenswert von 18 bis 25 Millionen US-Dollar wurde Gadiraju 2024 in die Forbes-Liste "30 Under 30" aufgenommen.
