Spektakulärste Hochzeit des Jahres: Milliardärstochter heiratet im James-Bond-Palast

Es war die wohl opulenteste Hochzeit des Jahres 2025: Die indische Milliardärstochter Netra Mantena hat sich diese Woche mit dem Tech-Unternehmer Vamsi Gadiraju im Beisein von prominenten Gästen getraut.

Als Hochzeits-Setting diente ein Palast, der schon einmal in einem James-Bond-Film zu sehen war. Das Gebäude konnte man 1983 im 007-Film "Octopussy" bestaunen.

Mega-Hochzeit mit Stars wie Jennifer Lopez

Der Manak Chowk im Stadtpalast von Udaipur erwachte zum Leben, als die Gäste am das Brautpaar feierten. Die große Zeremonie am 23. November bildete den Abschluss einer extravaganten viertägigen Feier, welche Udaipur in einen Treffpunkt für globale Milliardäre, internationale Stars und hochrangige Würdenträger verwandelte.

Jennifer Lopez trat bei der Mega-Hochzeit auf und sorgte für musikalische Unterhaltung. Wie Videos zeigen, lieferte die Sängerin bei der Veranstaltung eine fulminante Bühnenshow der Extraklasse ab.

Im Vorfeld wurde berichtet, dass auch Justin Bieber bei der Hochzeitsfeier performen werde.