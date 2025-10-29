Nemo versteigert sein Basler ESC-Kostüm für guten Zweck

Im Rahmen des Secondhand Days versteigert Nemo das Kostüm seines viel diskutierten Auftritts beim vergangenen Eurovision Song Contest in Basel. Neben dem körperbetonten Outfit kommt auch die Perücke unter den Hammer, hieß es am Mittwoch. Der Erlös soll der Organisation Queeramnesty zugute kommen. Die Organisation setzt sich für die Rechte von queeren Menschen ein.

Nemo: Auktion startet am Mittwoch

"Ich mag den Gedanken, dass etwas, was mir wichtig ist, weiterleben und jemand anderem etwas bedeuten kann", wurde Nemo zitiert.