Neil Patrick Harris und Tochter Harper (15) besuchten gemeinsam Modenschau

Seit 2014 sind "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka verheiratet. Vor 15 Jahren krönten Zwillinge das Liebesglück des Paares. Ihren Nachwuchs halten Harris und Burtka aber zum Großteil der Öffentlichkeit fern. Bei einer Wohltätigkeits-Modenschau in New York machten sie nun eine Ausnahme. Die 15-jährige Harper durfte Neil Patrick Harris begleiten. Aus einem besonderen Grund: David Burtka trat als Model auf und ging flotten Schrittes über den Laufsteg. Harper hat einen Bruder namens Gideon.

Auf einem vom Instagram-Account des Veranstaltungsortes veröffentlichten Foto sind Vater und Tochter zu sehen. Und Harper ist groß geworden: Es fehlen nur noch wenige Zentimeter, bis sie Harris eingeholt hat:

"Meine Konstante" Anlässlich ihres Hochzeitstages tauschen Harris und Burtka gerne Liebesbekundungen im Internet aus. "Vor sieben Jahren haben wir in Italien geheiratet, letzte Woche waren wir schwimmen in Kroatien. Keiner weiß, wo wir als nächstes landen werden, aber es gibt niemanden, mit dem ich lieber um die Welt reisen würde, als mit dir", schrieb Harris etwa 2021 auf Instagram. "Dein abenteuerlustiger Geist und dein gebendes Herz beeindrucken und inspirieren mich nach wie vor. Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, von deiner Liebe, deiner Hingabe und deinem Licht umgeben zu sein."