"Naturtalent" Prinz William gab in Singapur beim Drachenbootrennen alles

Captain Bosher sagte anschlie├čend der britischen Nachrichtenagentur PA: "Er war hervorragend, er sagte "wirklich, Leute, ich will, dass wir gewinnen"." In Singapur sind Drachenbootrennen ein beliebter Sport, bei dem auch viele Ausl├Ąnder teilnehmen, die in dem s├╝dostasiatischen Stadtstaat wohnen. F├╝r William war es nicht das erste Rennen dieser Art. So hatte er 2011 in Kanada mit einem Boot seine Ehefrau Prinzessin Kate geschlagen.

Der ├Ąlteste Sohn von K├Ânig Charles III. war am Sonntag unter gro├čem Jubel in Singapur gelandet, wo er an diesem Dienstag die Gewinner des von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreises Earthshot Prize k├╝ren will.