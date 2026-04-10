"Völlig abwesend": Natasha Lyonne aus Flugzeug geworfen - Eklat mit Konsequenzen

"Mein Mitgefühl gilt all den unbezahlten TSA-Beamten an unseren Flughäfen", schrieb Natasha Lyonne als Tribut an Mitarbeiter der Transportation Security Administration, nachdem Page Six am Donnerstagmorgen berichtet hatte, dass die Schauspielerin aus einem Flugzeug eskortiert worden sein soll. "Völlig abwesend" Natasha Lyonne aus Flieger eskortiert Der "Matrjoschka"-Star soll angeblich Anweisungen des Kabinenpersonals ignoriert haben - weswegen es zu dem Rauswurf aus dem Flieger kam. Demnach habe die Schauspielerin der First Class eines Nachtflugs von L.A. nach New York "völlig abwesend" gewirkt. Auf Bitten des Kabinenpersonals, ihren Laptop zu schließen und den Sicherheitsgurt anzulegen, habe sie nicht reagiert.

Gleich mehrere Flugbegleiter hätten daraufhin wiederholt aufgefordert, ihren Anweisungen Folge zu leisten, wie ein Augenzeuge berichtet. Lyonne aber schien hinter ihrer Sonnenbrille zu dösen – bevor sie hochschreckte und rief: "Ah! Sie haben mich erschreckt!" Schließlich wurde ihr der Laptop aus der Hand genommen. Das Flugzeug rollte zunächst zwar zur Startbahn, kehrte aber wieder zum Gate zurück. Ein Mitarbeiter der Fluglinie soll dem Bericht zufolge an die Schauspielerin herangetreten sein und gefragt haben: "Ma’am, benötigen Sie medizinische Hilfe?" Dann wurde sie gebeten, das Flugzeug zu verlassen. "Wo sind wir?", soll die desorientierte Lyonne gefragt haben, woraufhin ihr gesagt wurde: "Wir sind noch in Los Angeles. Das Flugzeug ist noch nicht gestartet." Und: "Das Flugzeug startet erst, wenn Sie ausgestiegen sind." Daraufhin soll Lyonne aus dem Flieger eskortiert worden sein. Der Vorfall soll sich nur wenige Stunden nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich bei der Premiere der dritten Staffel von HBOs "Euphoria" ereignet haben. Lyonne spielt darin eine Gastrolle und war bei dem Filmevent (zumindest körperlich) anwesend. Doch auch da wirkte sie bereits etwas neben der Spur, wie ein Video zeigt: