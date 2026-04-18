Natalie Portman erwartet ihr drittes Kind

Die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (44) erwartet ihr drittes Kind. Sie und ihr Partner Tanguy Destable freuten sich sehr darauf, erzählte die Schauspielerin dem US-Modemagazin Harper's Bazaar.

Es sei ein "Privileg und Wunder" und sie sei sehr dankbar, führte sie weiter aus. Es ist das erste gemeinsame Kind für die Schauspielerin und den französischen Musikproduzenten. Laut der Zeitschrift People wurde die Beziehung der beiden im März 2025 bekannt.