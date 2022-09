Nach verpfuschter Beauty-OP: Linda Evangelista feiert Catwalk-Comeback

Das ehemalige kandadische Supoermodel Linda Evangelista ist nach ihrer verpfuschten Schönheits-OP auf den Runway zurückgekehrt. In den 90er Jahren hatte Evangelista zu den bekanntesten Models der Welt gezählt, bis sie sich nach einem missglückten Eingriff für mehrere Jahre aus dem Modegeschäft zurückgezogen hat.

Linda Evangelista: Auftritt bei Fashion Week in New York

Im vergangenen September berichtete Evangelista auf Instagram davon, dass sie durch eine Schönheitsoperation "brutal entstellt" worden sei: Sie habe eine Prozedur durchführen lassen, die die Zahl der Fettzellen in ihrem Körper habe reduzieren sollen. Tatsächlich habe die Behandlung sie "dauerhaft deformiert". Jahrelang zeigte sie sich kaum in der Öffentlichkeit, in der Zwischenzeit absolviert die mittlerweile 57-Jährige aber wieder Modeljobs.

Auf der New York Fashion Week präsentierte sich Evangelista nach ihrer Auszeit vom Rampenlicht bei der Fendi-Modeschau nun auch wieder auf dem Catwalk.