Nach Trennung von Chris Martin: Dakota Johnsons neue Dating-Regel

"Also, kein Arschloch", platzte sie heraus. "Das ist prägnant", meinte darauf Evans. "Der Nagel auf den Kopf getroffen."

Dakota Johnson hatte vergangenen Mittwoch in einem Interview mit der Los Angeles Times kryptisch über Beziehungen gesprochen.

Gefragt, was ihre Rolle in "Materialists" für sie "anders" gemacht habe, antwortete sie: "Die Komplexität aller Charaktere. Das Paradoxon. Alle sind verwirrt, was zum Teufel sie mit ihrem Herzen anfangen sollen und was der richtige Schritt ist. Ich fand das sehr ehrlich und konnte mich damit einfach gut identifizieren."

Und weiter: "Lange Zeit haben wir alle so schnell über Beziehungen geurteilt oder darüber, wie sie verlaufen sollten, wie sie in der Welt existieren sollten, wann man heiraten sollte, Scheidung ist schlecht. All diese Dinge, bei denen man sich, wenn man darüber nachdenkt, fragt: Warum ist Scheidung schlecht? Warum müssen Menschen heiraten, in einem bestimmten Alter oder nur einmal? Warum? Es spielt keine Rolle."

Stunden später berichtete People von der angeblichen Trennung der Schauspielerin und des Musikers.