Nach Streit: Nachbarin versuchte, Charlie Sheen zu erwürgen

Polizei-Einsatz in Charlie Sheens Haus in Los Angeles: Einem Bericht zufolge soll eine Nachbarin des Schauspielers versucht haben, ihn zu würgen, nachdem am Mittwoch in Sheens Villa ein Streit zwischen den beiden ausgebrochen war.

Strafverfolgungsbehörden teilten dem Promiportal TMZ mit, der ehemalige "Two and a Half Men"-Star sei angeblich von einer 47-jährigen Frau angegriffen worden, die sich gewaltsam Zutritt zu seinem Haus verschafft hatte.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Two and a Half Men"-Star Cryer: Hoffe, dass Charlie sich selbst verzeihen kann