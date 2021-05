4 Jahre nach Scheidung von Stephen Belafonte: Neue Liebe für Mel B

Noch will es die Musikerin und "America's Got Talent"-Jurorin offenbar langsam angehen. Sie sei sich nicht sicher, ob sie aufgrund ihrer "traumatischen" Ehe mit Belafonte, der Vorwürfe des Missbrauchs stets zurückgewiesen hatte, wieder in einer Beziehung sein könne.

Trauma sitzt tief

"Ich dachte ehrlich, es wäre unmöglich, wieder in einer romantischen Beziehung zu sein, wenn man mit früheren Erfahrungen überladen ist", erzählte Mel B. "Weil ich mit so vielen Traumaauslösern durchsetzt bin, konnte ich ein gutes Jahr lang nicht umarmt oder berührt werden. Aber es gibt einen Ausweg", fuhr sie fort.

Es brauche jemanden, "der sehr nett, verständnisvoll und geduldig ist, um einem aus diesem unerwünschten Kreislauf herauszuhelfen", erzählte Mel B. In ihrem neuen Partner scheint sie ebendies gefunden zu haben. Trotz ihrer Unsicherheit gibt sie sich zuversichtlich: "Du kannst eine liebevolle, fürsorgliche Beziehung haben."