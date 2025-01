Nach Ralfs Coming-Out: Cora Schumacher hat "mit Vergangenheit abgeschlossen"

Der Ex-Formel-1-Fahrer widersprach. "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September (Anfang Oktober) 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch", stellte der 49-Jährige bei Instagram klar. "Ich finde es schade für Étienne und mich, dass sie so viele Lügen verbreitet. Wir beide möchten doch einfach nur unsere Ruhe haben", sagte Schumacher, der außerdem einen Screenshot veröffentlichte, welcher einen Nachrichtenverlauf zwischen Cora und seinem Partner Étienne auf WhatsApp zeigen soll.

Nun macht es den Eindruck, als wäre Cora Schumacher bereit, die Streitigkeiten hinter sich zu lassen.

Cora Schumacher spricht über dunkle Zeit - und ihre "Heilung"

"Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen", erklärt sie in einem Statement auf Instagram, welches sie am 2. Jänner teilte. "Sie hat mich geformt, geprägt und in vielerlei Hinsicht auch herausgefordert. Aber sie definiert mich nicht mehr! Das alte Kapitel ist beendet, und ich blicke nur noch nach vorne."

Schumacher weiter: "Was ich mitnehme, sind die wertvollen Lehren aus diesen Zeiten – und vor allem die Menschen, die mich in meinen dunkelsten Momenten begleitet und gestützt haben", führte die 48-Jährige aus und erzählte, dass sie im letzten Jahr professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. "In den vergangenen Monaten habe ich mich intensiv mit meiner Heilung auseinandergesetzt. Durch die Traumatherapie und die Arbeit an meinen Depressionen habe ich nicht nur meine Wunden erkannt, sondern auch gelernt, wie ich sie heilen kann", so Cora Schumacher. Ihr Fokus liege nun auf "Wachstum, Heilung und der Weitergabe von dem, was ich gelernt habe".

"Ich möchte die Erfahrungen, die ich gemacht habe, nutzen, um anderen zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden", teilt Cora Schumacher ihren Followern und Followerinnen im neuen Jahr mit.