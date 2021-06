Nach Jahren in der Versenkung: Comeback für Skandalnudel Lindsay Lohan

Es ist über 20 Jahre her, dass Lindsay Lohan in "Ein Zwilling kommt selten allein" im Alter von 12 Jahren ihr Kinodebüt gab. In den Nuller-Jahren wurde die Tochter einer Managerin und eines Börsenmaklers zunächst als angesagter Nachwuchsstar gehandelt. Doch dann folgte der Absturz: Alkohol- Drogenprobleme und schädigten Lohans Ruf erheblich - bis die heute 34-Jährige entschied, Hollywood den Rücken zu kehren.