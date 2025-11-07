Nach Herz-OP: "Kastelruther Spatzen"-Star Norbert Rier gibt Gesundheitsupdate

Seine Fans machten sich große Sorgen um "Kastelruther Spatzen"-Sänger Norbert Rier , der am Herzen operiert werden musste. Am 16. Oktober wurde an der Uniklinik Innsbruck seine Herzklappe ausgetauscht und es wurde auch ein Leistenbruch behandelt.

Jetzt ist der Sänger aber wieder zu Hause. "Ich darf sagen, es geht mir den Umständen entsprechend wirklich gut. Natürlich braucht der Körper nach so einer Zeit Ruhe und Geduld", heißt es in einem Statement, welches Schlagerplus vorliegt.

"Heilung ist ein Weg in kleinen, aber spürbaren Schritten. Es ist ein Prozess voller Dankbarkeit für das, was schon wieder möglich ist!", so der Sänger.

"Das Wertvollste in dieser Zeit ist meine Familie – allen voran meine Frau Isabella. Ohne sie und unsere Kinder wäre vieles nicht so gut verlaufen. Sie geben mir Halt, Zuversicht und Kraft, gerade an Tagen, an denen es schwerfällt, positiv zu bleiben", meint er.

"Meine Familie ist mein sicherer Hafen, mein Zuhause im Herzen. Und mein tiefer Glaube daran, dass das Gute am Ende immer siegt, trägt mich, in guten wie in schwierigen Momenten."