Nach Geburt: Rihanna gibt Red-Carpet-Debüt als Mama

Seit Dezember 2020 ist Rihanna mit Rapper ASAP Rocky liiert. Medienberichten zufolge sollen die beiden am 13. Mai Eltern eines Sohnes geworden sein. Rund fünf Monate nach der Geburt präsentierte sich sich das Paar jetzt sichtlich verliebt zum ersten Mal auf dem roten Teppich.

Mama Rihanna zeigt ihre Kurven

Rihanna und der Vater ihres Kindes nahmen am Mittwochabend an der mit Stars besetzten Premiere von Marvel Studios' "Black Panther: Wakanda Forever" in Hollywood teil. Neben Rihanna und ASAP Rocky waren bei dem Event unter anderem auch bekannte Gesichter wie Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Letitia Wright und Danai Gurira zu Gast.