Geschmackloser Kommentar: Keanu Reeves von Matthew Perry beleidigt

Keanu Reeves hat den Ruf, einer der nettesten Schauspieler Hollywoods zu sein. Da wundert es nicht, dass Fans es gar nicht leiden können, wenn sich jemand anmaßt, ĂŒber den "Matrix"-Star auszuhauen. Matthew Perry musste dies nun am eigenen Leib erleben. Er ist in ein FettnĂ€pfchen getreten, als er sich pietĂ€tlos ĂŒber seinen Kollegen Reeves Ă€ußerte. Am Ende blieb dem "Friends"-Star nichts anderes ĂŒbrig, als sich fĂŒr seine Aussage offiziell zu entschuldigen.

Matthew Perry: "Ich bin eigentlich ein großer Fan von Keanu"

Anfang dieser Woche veröffentlichte das US-Magazin Variety mehrere AuszĂŒge aus Perrys Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", die am 1. November erscheinen. Darunter auch welche, in denen der Schauspieler auf Keanu Reeves zu sprechen kommt.