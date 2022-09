Nach "Batgirl"-Aus: Leslie Grace zeigt Clips der Dreharbeiten

Knapp zwei Monate nach dem Aus fĂŒr den neuen "Batgirl"-Film hat Hauptdarstellerin Leslie Grace (27) Aufnahmen ihrer Arbeit am Set geteilt. Die Clips auf Tiktok zeigen die Schauspielerin beim Training fĂŒr Kampfszenen und wie sie von einer Maskenbildnerin in die Superheldin verwandelt wird. Auch eine Stuntszene ist zu sehen, in der jemand vor blauem Hintergrund an einem Drahtseil nach unten fĂ€llt. "Ich konnte nicht widerstehen", schrieb der "In the Heights"-Star.