Mutter von Aaron Carter kämpft für umfassende Aufklärung seiner Todesumstände

Rund vier Monate nach dem Ableben des US-Sängers Aaron Carter kämpft seine Mutter Jane Schneck um umfassende Aufklärung der Todesumstände. Auf Facebook deutet sie an, mit den laufenden Untersuchungen unzufrieden zu sein. Dazu veröffentlichte sie eine Reihe an Fotos jenes Badezimmers, in dem Carter im November tot aufgefunden wurde. Die Bilder lassen wir an dieser Stelle bewusst aus.

Carters Mutter schließt Mord nicht aus

"Ich versuche immer noch, nach dem Tod meines Sohnes echte Ermittlungen zu erwirken", so Scheck in ihrem Posting. Der Gerichtsmediziner habe eine versehentliche Überdosis Drogen als Ursache genannt. Wegen Carters Suchtvergangenheit habe man den Raum, im dem er starb, "nie als Tatort untersucht", schreibt Scheck und erhebt weitere Vorwürfe. Die Bilder, auf denen noch Carters eingelassene Badewanne zu sehen sind, habe nicht etwa die Polizei gemacht. "Aber sie erlaubten den Leuten, rein und raus zu gehen. Obwohl viele potenzielle Mordinformationen dort gefunden werden hätten können". "Aaron bekam viele Morddrohungen und viele Menschen machten ihm das Leben schwer."