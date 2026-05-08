Stars

Demütigung: Mutter verteidigte Autor Frank Schätzing gegenüber Lehrerin

Die Lehrerin habe ihn in der Grundschule wegen Unaufmerksamkeit vor der ganzen Klasse mit einem gebastelten "Trottel-Orden" gedemütigt, so der 68-Jährige.
08.05.2026, 12:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Frank Schätzing steht draußen mit leichtem Lächeln und blickt in die Kamera.

Der deutsche Schriftsteller Frank Schätzing ist seiner Mutter ewig dankbar, weil die ihn nach einer Demütigung in der Schule gegenüber einer Lehrerin verteidigt hat. Die Lehrerin habe ihn in der Grundschule wegen Unaufmerksamkeit vor der ganzen Klasse mit einem gebastelten "Trottel-Orden" gedemütigt, sagte der 68-Jährige der Augsburger Allgemeinen (Samstagausgabe).

Patrice Aminati: "Es ist für mich keine Option, dass das hier zeitnah endet"

Daraufhin habe seine Mutter die Pädagogin wortgewaltig zur Rede gestellt, und die Lehrerin sei in sich zusammengesunken. Erst als vom Rektor höchstpersönlich eine Entschuldigung erfolgt sei, seien seine Mutter und er "siegreich" heimgezogen, berichtete Schätzing.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare